恒指開盤貶137點 10:312020/02/07 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美股連升四日，三大指數齊創新高。不過，港股四日累升1,181點後，7日開盤貶過百點。 恒指開盤貶137點，報27,356點；國企指數開盤貶88點，報10,676點。10：08港股報27,322.52點，貶171.18點或0.62％。 個股表現方面，騰訊低開0.2％，報399.2港元。阿里巴巴低開1.1％，報215港元。平保低開1.1％，報91港元。友邦低開0.3％，報80.8港元 (工商 ) #低開 #開盤 #港元 #四日 #恒指 也許您會感興趣 推薦閱讀 港股開低 恒指開盤跌123點 10:072020/02/03 財經 港股早盤震盪收小漲 12:552020/02/03 財經 港股震盪收紅 恒指收盤漲44點 16:412020/02/03 財經 逐洞賽｜聚揚投顧分析師鐘崑禎 17:012020/02/03 財經 A股低開逾2％後回穩 金融股持穩 10:092020/02/04 財經 陸創業板漲幅逾3％ 北向資金淨流入達30億 10:542020/02/04 財經 恆生指數盤中漲371點 小米股價大漲 11:182020/02/04 財經 美股驚天暴彈！台積電續漲1％ 台股開盤上漲45點 09:022020/02/05 財經 出口、博弈股上揚帶動港股三連揚 全日收漲110點 17:292020/02/05 財經 防疫產品夯 比亞迪入局消毒液 16:432020/02/06 財經 財經熱門新聞 陸封城台積電營收只影響3％？ 這數據揭災難在後頭 - 財經 馬凱：陸經濟否極泰來 2020年是好年 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》台幣驚見2字頭！外資押寶這15檔 - 財經 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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