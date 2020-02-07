美股連升四日，三大指數齊創新高。不過，港股四日累升1,181點後，7日開盤貶過百點。

恒指開盤貶137點，報27,356點；國企指數開盤貶88點，報10,676點。10：08港股報27,322.52點，貶171.18點或0.62％。

個股表現方面，騰訊低開0.2％，報399.2港元。阿里巴巴低開1.1％，報215港元。平保低開1.1％，報91港元。友邦低開0.3％，報80.8港元

(工商 )

#低開 #開盤 #港元 #四日 #恒指