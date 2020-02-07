人民幣回升 中間價漲217點 10:242020/02/07 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價7日回升，報6.9768，較6日6.9985，漲217點或0.31％。 中間價較6日下午4時30收報6.9696，跌72點；較6日晚上11時30分報6.972，跌48點。 在岸人民幣7日10：04報6.9835，貶127點或0.1822％。離岸人民幣報6.9855，貶123點或0.1768％。 (工商 ) #中間價 #人民幣 #人民幣兌美元中間價 #收報 #分報 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣中間價重挫373基點 09:512020/02/03 財經 疫情燒向匯市 在岸、離岸人民幣失守7元大關 12:292020/02/03 財經 A股收盤重挫 深成指暴跌逾8％ 15:332020/02/03 財經 在岸人民幣官方收盤重貶957基點 16:412020/02/03 財經 港股震盪收紅 恒指收盤漲44點 16:412020/02/03 財經 人民幣中間價重貶530個基點 10:232020/02/04 財經 人民幣在岸價升破7 升值357個基點 18:322020/02/04 財經 A股三大股指延續反攻態勢 創業板收漲3％ 16:202020/02/05 財經 破科創板紀錄 東方生物 上市首日飆近六倍 04:102020/02/06 全球財經 美元兌人民幣近月期 以季線為指標 19:122020/02/06 財經 財經熱門新聞 陸廠月底復工也難？供應鏈驚曝最慘時間 - 財經 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 - 財經 陸封城台積電營收只影響3％？ 這數據揭災難在後頭 - 財經 馬凱：陸經濟否極泰來 2020年是好年 - 財經 - 工商 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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