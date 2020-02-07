人民幣兌美元中間價7日回升，報6.9768，較6日6.9985，漲217點或0.31％。

中間價較6日下午4時30收報6.9696，跌72點；較6日晚上11時30分報6.972，跌48點。

在岸人民幣7日10：04報6.9835，貶127點或0.1822％。離岸人民幣報6.9855，貶123點或0.1768％。

(工商 )

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