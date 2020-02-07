大陸武漢肺炎蔓延，全球防疫拉警報，而當初揭發疫情的「吹哨人」，李文亮醫師在今日凌晨2點52分因感染武漢肺炎逝世。

武漢衛生健康委員會在網站上證實，武漢市中心醫院眼科醫生李文亮在對抗武漢肺炎時不幸遭到感染，經過搶救後病情仍舊惡化，已在2月7日凌晨2點52分宣告病逝。

(中時電子報)