光南送口罩 許昌店人龍逾350公尺。（張薷攝）

光南送口罩 許昌店人龍逾350公尺。（張薷攝）

知名批發連鎖店「光南」日前宣布，7日、8日將於全台指定門市，早上10點免費發放50萬片口罩，一人限拿5個，吸引民眾一大早搶排隊。台北車站附近的許昌光南店， 一大早就有民眾6點半排隊，現場有上千位民眾，人潮長達400公尺，一路從許昌街排隊至襄陽路，並出動警力維持現場秩序。

光南表示，表示當天早上10點，發送門市會開始拉出排隊動線，期間將暫停營業，直到發送完畢再恢復營業。而發放口罩的種類，光南強調，這次贈送的口罩為一般的「三層防護口罩」，並非醫療等級。一般生活使用上，對於飛沫、防塵、防護即已足夠，但如需要出入醫院等高風險的場所，建議使用更高等級的醫用口罩。

搶頭香的民眾早上六點半就拿椅子來排隊，知道不是醫療口罩，但他認為，現在口罩買不到，有可以用就好，平常可以帶出門做基本的防護，也有民眾認為，即使不是醫療口罩，但可以應急用，要排給老人家使用，戴著總是比較安心。

但仍有部分民眾不知道不是醫療口罩，驚訝地問「什麼時候有公布」，但是現在有愛心的人不多，都排這麼久了那就繼續等，可以加減帶著使用，抱怨做天在要局排了三個多小時都沒有排到，「有總比沒有好」，而有民眾抱怨，既然不是醫療口罩那就不排隊了。

光南總經理秘書許砡菁表示，年前就因先跟廠商訂購，因為敏感議題才無法運來台灣，年後才確定有貨，至於非醫療口罩，她認為， 現在健康人士不用戴口罩，但是此可以做基本的防護，除非要進醫療院所，才要用到醫療口罩，而醫療口罩要留給第一線人員，「有總比沒有好 」

(中時 )