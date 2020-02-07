泰森食品和美國農業組織6日（當地時間）表示，在大陸因非洲豬瘟面臨豬肉供應短缺之際，武漢新型冠狀病毒肺炎疫情正在中斷對陸出口的肉類運輸。

據路透報導，非洲豬瘟導致大陸生豬數量大幅減少，讓大陸國內豬肉價格升至創紀錄高位，且增加對肉類進口的需求。不過，至今已經造成563人死亡的武漢肺炎疫情使大陸消費者和工人不得不滯留家中，推遲在商店和餐館的購買，減緩在港口卸貨的速度。

這個干擾妨礙大陸政府確保肉類供應充足的努力，以及泰森食品和JBS SA等跨國公司因大陸豬肉供應短缺而有利可圖的生意計畫，這兩種病毒爆發也突顯依賴進口的大陸在養活國內人口方面所面臨的問題。

泰森食品首席執行官Noel White在與分析師的電話會議上表示，港口出現了中斷， 這擾亂了發貨和接收。

大陸政府在1月與美國簽署的第一階段貿易協議中承諾增加對美國農產品的購買，這提高貿易商對更多豬肉出口量的預期，大陸還放鬆了對美國牛肉進口的限制，並在去年11月解除了對美國禽肉輸華禁令。但Noel White表示，隨著大陸多個城市實施封城措施，武漢肺炎疫情給大陸的需求前景蒙上陰影，他說，泰森食品仍在向大陸出口肉類，並有訂單在冊。

據了解，肉類以冷藏集裝箱的形式運往大陸，這些集裝箱在卸下後必須插到電源插座連接電源，以保持肉類產品在冷藏溫度的環境中。美國農業運輸聯盟執行理事Peter Friedmann指出，進口公司通常在集裝箱到港後就接收進口商品，這可騰出空間給其他的進口，但大陸有幾個港口的冷藏集裝箱和電源插座利用率已達到滿負荷運轉，因為很少進口公司來收貨，他說，上海和新港報告的可用電源插頭利用率達到了100％。

Friedmann說，肉類運輸企業也在努力應對這情況，向其他國家銷售這些肉類商品，或向大陸其他港口發貨。

(旺報 )