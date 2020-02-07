蔡英文總統今上午到疾管署慰勉「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心防疫同仁」；被問到武漢包機送國人爭議一事，總統表示，這次爭議是發現，第一批回來是由中國主導的名單，並沒有符合當初雙方說好的優先順序，這一方面產生了對弱勢及特別需要立即處理的人，沒有讓這些人搭上第一批的回來台灣的這一批。

此外，被問到國台辦提出九百多位名單？若為了原則問題卡在那，這些台灣人民是否沒辦法回來、妨礙救援目的？總統表示，目前持續再溝通狀態，政府的基本原則還是一樣，初心不變。

被問到第一班包機名單有非常大爭議，是否有影響第二班包機，中國說，是台灣當局阻礙所致；總統說，武漢鄉親都是我們同胞，會提供最好照顧，在事情發展中透過多元管道，政府已經講清楚，處理原則及優先順序希望對方配合，對方也同意配合，但發現後現發現後續名單，由中國主導名單並未符合雙方優先說好的得順序。

對於第一批返台包機引發的爭議，總統強調，這一方面產生了對弱勢特別需要立即處理的人，沒有搭上第一批的回來班機，處在一個更困難的情況，另一方面檢疫造成一定困擾，希望在現階段處理下一次的包機的時候還要再確認一次名單，重點是弱勢優先原則、檢疫優先原則，這兩個原則必須確實。

總統強調，她特別說明，現在是防疫期間，疫病處理跟人民生命是最優先考量，沒有政治考量。」

(中時 )