北市新興藥局一早湧現排隊人潮。（譚宇哲攝）

北市新興藥局一早湧現排隊人潮。（譚宇哲攝）

北市安心藥局採分流策略，中午12點才發放號碼牌。（譚宇哲攝）

中央口罩實名制上路第二天，為避免首日擠兌、久候狀況重演，北市信義區永吉路的新興藥局上午9點開始發號碼牌，下午2點起至晚上10點皆可憑健保卡領購口罩，但民眾評價不一，搶頭香民眾7點就到場排隊，8時30分排隊人數已超過百人，仍有許多人無法領號，附近藥局則採分流策略，中午12時才發號碼牌，下午1點領購口罩。

新興藥局表示，因為排隊買口罩人潮多，每張健保卡認證的操作時間需1、2分鐘，勢必造成排隊人潮久候，昨天就已錯開發號碼牌和買口罩時間，下午起確實有效減少人潮。

新興藥局今天上午9點開始發號碼牌，約半小時許就完，仍有許多排隊民眾撲空。

第一個到場排隊的葉姓婦人說，昨天上午10點到場買口罩，已經沒有號碼牌，今天特別7點到場，領號後下午還要再來買口罩，明天還要再幫家人排一次，非常奔波。

她抱怨，政府政策非常不方便，要上班的家人根本沒空來買，自家口罩存量只剩1、2天，不只家人上班需要，自己因慢性病要頻繁進出醫院，很擔心口罩還是不夠用。

不過也有排隊民眾認為，上午領號碼牌，下午過後再買，雖然多跑一趟，但可以節省許多買口罩的等候時間。

另家永吉路上的安心藥局則配合合作診所健保處方籤的高峰時間，中午12點發放號碼牌，下午1點至3點開放購買口罩，避免領藥和買口罩的人潮擁擠。

(中時 )