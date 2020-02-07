新型冠狀病毒肺炎疫情繼續在大陸蔓延，重災區武漢1月23日「封城」，6日為武漢封城14天，但疫情依然肆虐，6日大陸再新增確診病例3,143宗，其中湖北佔2,447宗，累計確診病例突破3.1萬宗；新增73宗死亡病例，其中69宗來自湖北省。

大陸國家衛健委最新公布，截至6日，收到全國31個省（區、市）和新疆生產建設兵團累計報告確診新型冠狀病毒肺炎病例錄31,161宗，636人死；累計治癒出院病例1,549宗，現有確診病例28,985宗，其中重症病例4,821宗，現有疑似病例26,359宗。

累計收到港澳地區通報確診病例合共34宗，其中香港增至24宗，澳門維持10宗。

單計6日，新增確診病例3,143宗，新增重症病例962宗；新增死亡病例73宗，湖北佔69宗，吉林省、河南省、廣東省、海南省各1宗；新增治癒出院病例387宗，但湖北省佔不足一半，僅增184宗治癒；新增疑似病例4,833宗。

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