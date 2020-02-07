新型冠狀病毒疫情爆發，引發市場擔憂將衝擊中國大陸今年經濟成長率，IMF也示警全球經濟恐因此減速，不過，知名經濟學家馬凱提出，近期陸本土疫情確診病例人數下降，高峰期可望過去，其次，美中貿易戰不確定性消除，往正向情境發展，將讓大陸經濟否及泰來，帶動全球景氣好轉，樂觀看待「2020年是好年」。

台北經濟管理學院7日舉辦「2020世界經濟走向與對策論壇」，邀請多位產官學專家參與，台北經營管理研究院院長陳明璋表示，去年底爆發的新型冠狀病毒疫情，導致大陸多個地區封城停工，意外成為衝擊經濟的不確定因素，距離陸10日重新開工在即，如何恢復正常生產是台商一大考驗，對後續影響值得觀察。

馬凱出席進行專題演講時指出，以整體經濟狀況來看，中國大陸成長率約占全世界3、4成比重，而近年中國大陸經濟成長率下滑，是全球經濟復甦欲振乏力的主因，在新型冠狀病毒侵擾下，GDP有保五危機，成長率下修2成，估算影響全球經濟約8％。

馬凱表示，觀察中國大陸與疫情發展，必須要密切關注兩件事情，第一，新增確診病例人數出現下降趨勢，代表疫情高峰期可能已經過去，其次，陸實施封城之後，向外傳播的狀況並未進一步擴散，鄰近的港台確診病例不多，預期就可以見到疫情逐漸受到控制，陸經濟有機會見到反彈。

另讓市場憂心的美中貿易大戰發展至今近兩年時間，目前第一階段協議已經簽署，往好的方向轉變，即便第二階段可能會在川普成功連任後才簽訂，但雙方課徵關稅動作到此為止，經濟風險升高不確定性消除，預期中國大陸今年負投資有機會轉到正投資。

在兩大因素激勵之下，馬凱認為中國大陸可能會有意料之外的反彈力量，經濟將否極泰來，帶動全球經濟成長率升高，對後續景氣走勢抱持樂觀態度，2020年將是好年。

(工商 )