陸股7日開盤下跌，上證指數開盤跌7點。

上證指數開盤報2,858點，跌7點或0.26％；10：14報2,861.76點，跌4.75點或0.17％。

深指開盤報10,569點，跌31點或0.3％；現報10,594點，跌7.35點或0.069％。

創業板指數開盤報2,014點，升1點或0.09％。

各類股個別發展，金融股跌近1％；水泥、房地產、有色金屬、煤炭、電力、鋼鐵、石油股偏軟；化工股靠穩。

(工商 )