陸股開盤下跌 金融股跌近1％ 10:342020/02/07 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸股7日開盤下跌，上證指數開盤跌7點。 上證指數開盤報2,858點，跌7點或0.26％；10：14報2,861.76點，跌4.75點或0.17％。 深指開盤報10,569點，跌31點或0.3％；現報10,594點，跌7.35點或0.069％。 創業板指數開盤報2,014點，升1點或0.09％。 各類股個別發展，金融股跌近1％；水泥、房地產、有色金屬、煤炭、電力、鋼鐵、石油股偏軟；化工股靠穩。 (工商 ) #陸股 #上證指數 #金融股 #A股 也許您會感興趣 推薦閱讀 美股重挫 台指期追殺 陸股補跌 三利空罩頂 斷頭令蠢動 04:102020/02/03 財經要聞 陸股開紅盤前夕… 人行護盤放水1.2兆元人民幣 04:102020/02/03 財經要聞 陸股風暴來襲 國安基金備戰 04:102020/02/03 財經要聞 陸股大悶鍋掀開 台股恐回測前低 2月行情震盪 04:102020/02/03 財經要聞 協議、政策助攻 陸股基金績效有撐 04:102020/02/03 投資理財 陸股風暴逼近憂慮急升 日韓股開盤走跌逾1％ 08:552020/02/03 財經 《金融股》富邦華一銀行開闢綠色審批通道，支援防疫行業信貸 09:092020/02/03 財經 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 陸股3大指數齊跌 超過3000檔跌停 09:582020/02/03 財經 市場別慌！2003年SARS爆發 陸股全年仍上漲1成 09:332020/02/06 財經 財經熱門新聞 陸廠月底復工也難？供應鏈驚曝最慘時間 - 財經 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 - 財經 陸封城台積電營收只影響3％？ 這數據揭災難在後頭 - 財經 馬凱：陸經濟否極泰來 2020年是好年 - 財經 - 工商 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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