中國湖北省武漢因武漢肺炎疫情遭封城，首架返台包機遭質疑名單出現問題，蔡英文總統今前往疾管署慰問疫情指揮中心同仁後表示，她強調，現在是防疫期間，疫病處理、人民生命保護，是最優先的考量，絕對沒有政治考量，相信雙方善意合作溝通，我們會有能力把人民照顧得好。

關於搭乘名單爭議，蔡英文說，武漢鄉親都是我們的同胞，一定會提供最好的照顧，在整個事情發展的過程，透過多元管道來進行，在溝通的時候，我方也已經說清楚我們的處理原則、優先的順序，也希望能得到對方的配合，

蔡英文說，在原則轉達之後，對方也同意配合、依照這原則進行，但後來我方也發現，後續出現名單不符合這原則，是由中國方面主導名單，並沒有符合雙方說好的優先順序，產生弱勢者、特別需要處理的人沒有搭上第一批返台班機，這也讓他們還處在更困難的情況，對我們檢疫也造成一定困擾，所以我們也希望現階段處理下一次包機，還是要確定一次我們「弱勢優先、檢疫優先原則」。

(工商 )