武漢肺炎疫情失控引全球人心惶惶，連帶影響到藝人副業的經營，近日詹子晴（丫頭）錄《女人我最大》開玩笑說以前都不關心手搖飲料店員工的健康，現在終於會關心了，「員工都會量體溫，若有咳嗽會詢問近期是否前往大陸，大家都很健康，僅是乾咳。」

她堅持安全至上，不樂見員工生病，尤其酒精、口罩大缺貨，跟員工們想盡辦法在各地找到不同廠商，儲備好貨源，「現在都會做基本的消毒，要求員工戴口罩，此舉是要讓客人看了會安心，現在總部的口罩量充足。」

她投資的手搖飲料店開設在大陸成都和北京的百貨公司內，現在則是配合百貨公司的政策暫停營業，「百貨臨近辦公大樓，行人少、上班族延後開工，也就不急著開業了，不然開了也沒意義，我不希望員工們都有疑慮。」

旗下的餐廳在營業額上小有波動，「外送金額衝蠻高的，能夠補足在營業額上。」一月分卡到過年尚觀察不出來整體影響，預計要過二月底後才會在經營上作微調。

此外，與男友愛情長跑八年的她，認為疫情穩定後也許能聽到好消息，她傻笑說：「以現在的狀況，總不可能戴口罩穿婚紗吧！應該會到明年了！彼此安全健康最重要，新品牌仍在觀望中，期望這個世界往更好的方向發展。」

(中時 )