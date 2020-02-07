武漢肺炎疫情日趨嚴重，為保障人民安全，台灣協調派出首架武漢包機，帶247名台商返台，然抵台後發現，竟比原本的救援名單多出三人，其中之一還是確診病患。對此，資深媒體人陳東豪表示，台商代表徐正文遭千夫所指，可是徐可能只是幌子，真正背後藏鏡人是國民黨七人小組，武漢台商的代表蕭永瑞。

陳東豪在政論節目《前進新台灣》上表示，當外界在關注徐正文時，他關注的是另一個人，就是國民黨七人小組的蕭永瑞。這幾天外界關注名單是如何出來的，陳東豪分類出三個大方向：一是海基會對台商群組，二為蕭永瑞，三是徐正文。這裡面有一個人可以解答，就是蕭永瑞。

陳東豪更指出關鍵之處，台商群組只有建議名單的權利，沒有決定權。而徐正文可能有決定某些人選的權利，他為什麼會這樣說，因為徐正文表示有500多個台商想回台灣，遭蕭永瑞狠打臉，說徐有加入她的群組，但數字不對。

陳東豪接著表示，可以看看2月5日《聯合報》報導，有一個懷孕七個月孕婦，他們決定不讓上飛機，因為怕影響母親跟胎兒。陳東豪再說下去，然後徐正文又說，最後三個冒出來的登機旅客，不在他的名單，所以表示徐正文有名單，但是誰可以決定，絕對不是海基會和徐正文，就是蕭永瑞，大家可以看蕭永瑞2月5日在《聯合報》的談話，之後蕭就消失不見，所有的黑盒子，就在蕭永瑞身上。因為現在外界都在講徐正文，就會把蕭永瑞的角色給稀釋掉。

陳東豪指出，蕭永瑞是國民黨七人小組之一，也是武漢台協會長，這次包機事件引起外界有特權爭議，那麼國民黨接下來可以協助建立包機接人的透明度，而蕭永瑞的角色就至關重要，因為蕭永瑞為七人小組之一，她和國民黨及台辦關係是重要的象徵。現在國民黨說要協助，那麼請協助建立透明度，否則接下來的班機還是會有特權疑雲的存在。

至於蕭永瑞背景，陳東豪娓娓道來，蕭永瑞是武漢台協會長，在房地產和教育事業做得非常成功，其父是國民黨高階將領，應是中將，他們家族很早就在武漢深耕。

(中時電子報)