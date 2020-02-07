宏碁（2353）再孵小金雞，為台灣的硬體跨入軟體作出典範！台灣第一家軟硬雲整合開放生態系「Allxon奧暢雲」昨（6）日正式啟動服務，由友達(2409)前副董事長暨執行長陳炫彬擔任奧暢雲董事長。由於奧暢雲部分技術是由宏碁支援開發，預計將來轉換成約20%的股份，換言之，宏碁理應至少有2成奧暢雲的持股。奧暢雲也預計最快今年底至明年初會啟動A輪募資。

宏碁由硬體跨入軟體整合，宏碁董事施宣輝扮演幕後推手，這次「Allxon奧暢雲」的成立，就是與施宣輝和現任奧暢雲執行長劉厚儀共同邀請陳炫彬出馬，一起創立了Allxon奧暢雲。宏碁目前並未投資持股，預計今年底、明年初啟動的首輪募資，以施振榮家族為主的智融集團旗下智聯網基金，屆時會評估參與。

目前Allxon奧暢雲的資本額約1260萬元，初步募資目標以達到5000萬的登記資本額為主，募資對象包括基金會和ICT的產業大老。Allxon奧暢雲員工大多過去曾在宏碁任職，也有部分從研華(2395)等挖角。宏碁董事施宣輝目前擔任Allxon奧暢雲的監察人。

有鑑於硬體越做越便宜，毛利率下滑。Allxon奧暢雲平台，透過SaaS訂閱式的服務，以及夥伴的硬體能力，可以提升硬體價值，達到互利共生的生態圈。目前鎖定的產業，包括智慧醫療、下一代的智慧製造或家庭監控等應用，只要是透過物聯網連接的硬體，都能使用Allxon技術進行開發。簡言之，Allxon奧暢雲平台就是建立一個AIoT的雲端管理平台，透過企業對企業（B2B）的訂閱制收費來運作的商業模式。

Allxon奧暢雲目前的合作公司已超過10家，今年二月起也將依序在阿姆斯特丹ISE歐洲最大系統整合展，和紐倫堡Embedded World展會上與合作公司建碁、宇瞻、圓剛、三泰科技共同展示軟硬雲整合的成功方案。

Allxon奧暢雲的目標市場鎖定在AIoT企業客戶，針對系統整合商 (SI)、維運管理商 (MSP)、獨立軟/硬體商 (ISV/IHV)提供六大服務，分別是設備快速開通與安全汰換服務、遠程傳輸更新（OTA）、遠程監控管理（RMM）、遠端障礙排除 （DR: Disaster Recovery）、預警管理功能或是量身訂制解決方案。尤其在遠端障礙排除這項服務中特別推出「雲端化頻外管理解決方案」（Cloud-based Out-of-band solution; COOB），即使設備OS當掉，也能夠遠端透過Allxon平台重新開機，減少派員到站點維修的人力成本與時間耗費，協助廠商業者讓客戶服務不中斷。

陳炫彬表示，國際幾家雲端或設備大廠，也有做類似IoT設備控管的雲端服務，但都限制在自己的品牌上使用，Allxon奧暢雲的獨特性在於，它是目前唯一提供開放式AIoT設備管理平台的廠商。Allxon奧暢雲和軟硬體廠商合作，協助客戶將硬體的管理帶到雲端進行整合，進而對物聯裝置做更全面的遠端管理。例如和圓剛合作的部分，圓剛AI邊緣運算應用Tegra系列導入Allxon奧暢雲平台服務，加強Log遠端存取與AI model OTA功能。

由於Allxon奧暢雲平台在資訊安全的重視程度，不但設備數據上雲機制採用多層加密技術，並符合國際雲端標準安全規範，更定期委託安碁進行滲透性測試，以確保最高規格安全性。

(時報資訊)