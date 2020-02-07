繼2019年榮獲日本Good Design Award設計獎後，神基(3005)半強固筆記型電腦S410再創佳績，在來自全球56國的7298件參賽作品脫穎而出，獲頒2020德國iF設計獎。

神基科技董事長黃明漢表示：「掌握使用者經驗是設計的關鍵環節，神基科技針對不同客群與產業，深入現場，掌握情境與脈落中的需求與偏好。結合先進科技，提供使用者高附加價值的服務與完整解決方案。」

針對公共安全需求量身打造的S410，符合美軍標準規範MIL-STD 810 H認證，能夠承受91公分高度掉落、-29°C至63°C（工作溫度）和-51°C至71°C（存放溫度）的極端溫度。讓使用者不須受到下雨、潮濕、震動、撞擊等環境因素影響，專注達成任務。日光下可讀之LumiBondR 2.0 Full HD顯示器與支援10點觸控功能(觸控/雨水、手套或筆寫模式)能夠在廣泛的戶外環境中使用，不受場地限制。S410可選配車用底座，具備Tri-Pass Through通透天線連接埠，以便同時連接高增益GPS、WWAN及WLAN車頂天線，讓狀況發生時，指揮中心與現場的聯繫機動無礙、把握先機。

(時報資訊)