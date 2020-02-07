美股消息面：

1.美國參議院周三就川普總統的彈劾免職案作出判決，一如先前所預期，川普被眾議院指控的兩項罪名均獲判不成立，在共和黨參議員護航下全身而退。

2.石油輸出國組織（OPEC）及其減產盟友可能進一步減產，以緩解武漢肺炎疫情對需求的衝擊，但投資人觀望俄羅斯是否支持擴大減產，周四歐美原油期貨價格漲跌互見，布蘭特期油跌0.35美元或0.6%，收在每桶54.93美元。美國期油漲0.20美元或0.4%，收在每桶50.95美元。稍早前俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示，俄國支持OPEC+技術專家提出之每日將再減60萬桶的提議。

3.美國經濟數據意外強勁，以及市場對武漢肺疫情的憂慮減輕，周四美元走高，兌歐羅升至4個月新高，兌日圓站上兩周高點，尾盤ICE美元指數漲0.2%，報98.524，盤中一度站上98.572，創去年10月中旬來新高。

4.美國勞工部公布，上周（截至2月1日）初次請領失業救濟人數較前一周大減1.5萬人，為20.2萬人，少於市場預期的21.5萬人。上周初次請領失業救濟人數4周均值為21.175萬人，較前一周減少3000人。截至1月25日當周，美國續領失業救濟人數較前一周增加4.8萬人，為175.1萬人，超出市場預期的172萬人。

(時報資訊)