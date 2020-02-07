台塑集團旗下記憶體封測廠福懋科（8131）受惠記憶體市況回溫、擴產效益顯現，2020年1月合併營收續繳「雙升」表現、改寫近7年半高點。隨著記憶體市況回溫，以及與大股東南亞科深化合作，為今年營運動能添柴，營運展望樂觀。

雖然台股今（7）日開低走跌、早盤一度大跌131.73點，福懋科股價逆勢開高走揚，最高上漲1.87％至38.2元，截至10點20分維持近1.5％漲幅，領漲封測族群。三大法人昨（6）日終止連2日調節，轉為買超140張，本周迄今合計買超福懋科79張。

福懋科2020年1月自結合併營收8.74億元，雖有農曆春節因素影響，仍較去年12月8.73億元微增0.08％、較去年同期7.13億元成長達22.58％，為2012年7月以來近7年半高點、近9年同期高點。

展望今年，福懋科對今年首季營運持續樂觀看待，表示將致力優化產品組合，使毛利率續朝20％高標邁進。法人認為，隨著DRAM市場持續回溫，看好福懋科今年營收續揚、毛利率亦可望持續提升，降低擴產認列折舊費用對獲利影響程度。

台塑集團強化子公司垂直整合，旗下記憶體大廠南亞科去年底對福懋科持股增至32％、成為最大股東。因應5G、AI、物聯網等新應用需求，以及DRAM製程技術發展推進，預期將有助強化雙方策略合作，提升整體營運績效、增加市場競爭力。

(時報資訊)