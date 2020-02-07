蔡英文總統今上午到疾管署慰勉「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心防疫同仁」；被問到世界衛生組織WHO指大陸疫情沒擴張，港、澳、台反有激增趨勢，蔡英文總統表示，「我們有沒有激增我們看得最清楚。」

總統強調，這就是為什麼台灣需要參加WHO，WHO拿到的資訊不確實，在資訊不確實的情況下會造成WHO在處理全球疫情的時候發生錯誤，這就是再次說明我國參加WHO的重要性。

被問到WHO針對台灣名稱多次都沒有正確更正，蔡英文說，這件事要再次表達，台灣是站在防疫第一線，值得國際社會對台灣的尊重，尤其台灣參與WHO是一個非常重要的國際防疫關鍵，要在這呼籲所有國家跟WHO，台灣的參與是必要且關鍵，台灣站在防疫第一線。

總統表示，同時她也藉這機會謝謝近來幾個主要國家跟友邦，都發言支持台灣參與WHO，她對這些主要國家、友邦大力支持要表達感謝。

(中時 )