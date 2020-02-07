女校長塞柯拉的留言引起部分學生不滿。（摘自網路）

布萊恩(Kobe Bryant)父女墜機身亡讓洛杉磯球迷陷入哀傷，華盛頓州卡馬斯公立高中女校長塞柯拉(Liza Sejkora)卻對這起意外鼓掌叫好。塞柯拉事發當日在臉書說：「在我看來，這就是果報(karma)降臨在一位性侵犯的身上。」

塞柯拉此話一出立刻遭圍剿，她回應說：「你們可以評判我，如同我也有資格評判他。」但有人揚言要對她不客氣，幾天後她以email向學生家長致歉：「我們教過學生在網路發文要謹慎，要學會看情況，我自己是有點衝動了。我為自己的不當評論道歉，我不該暗示某人是罪有應得。」

當地的教育長擔心球迷在盛怒下引發衝突，要求塞柯拉暫時告假，不要在學校露面。該校部分學生計畫罷課9分鐘抗議塞柯拉的不當言論，9分鐘代表墜機的9位罹難者。

布萊恩的性侵官司爆發於2003年，後來指控者不願作證而撤銷，在2005年達成民事和解，布萊恩賠償道歉。在奧斯卡得獎的時候布萊恩也為此案遭到批評，雖然女校長擁有她的言論自由，但在這個時候公然叫好，而且不顧其他罹難者家屬的感受，確實非常不恰當。

(中時電子報)