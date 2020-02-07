桃園市長鄭文燦7日到桃園市消防局桃園分隊防疫物資整備及值勤情形。（賴佑維攝）

桃園市長鄭文燦7日到桃園市消防局桃園分隊防疫物資整備及值勤情形。針對武漢肺炎台商包機問題，鄭文燦表示，該協商就要協商，不管是政府對政府，或者是海基會對海協會，他也強調登機前要檢疫，不能有確診患者，否則同班機乘客都有感染風險。

有媒體詢問，武漢包機來台，目前中央政策要政府對政府，但看起來似乎不太可能成行，台商是否會成為人球？鄭文燦回應，防疫視同作戰，本來該協商就要協商，不管是政府對政府。他也說，行政院長蘇貞昌也提出海基會跟海協會方式。鄭文燦說，如果他們不能對話，那是錯誤的說法。

鄭文燦也說，包機回台前，登機前要檢疫，登機名單要查核，而不是沒有經過檢查程序，就來到台灣。他說，確診患者要在當地治療，否則班機都有感染風險，這是跨國防疫基本原則。

鄭文燦表示，目前有6個疑似案件是由桃園市消防局處置，同仁出勤時要配戴N95口罩、連身式防護衣、鞋套、護目鏡、雙層手套。執勤結束後，救護車輛要消毒。個人裝備則是，當作感染性廢棄物，集中保護銷毀。他強調，要救人，當然要懂得保護自己，這是救護基本原則。

(中時 )