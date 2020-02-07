忠孝國小小朋友在花燈上，彩繪出「忠孝藍鵲，閱讀飛夢力」、「棒球打擊紅不讓」、「弦樂揚斯風」、「笛聲悠揚」、「箏樂和鳴」等特色課程。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

忠孝國小師生將舞蹈課程中，所打造的大蜂巢，改造成「2020台灣燈會在台中」的立體看板，並設計於夜晚閃亮的螢光字體，以延續親師生團隊合作的意象。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市西區忠孝國小親師生為迎接2020台灣燈會在台中，學校各領域教師與家長及教育志工，組隊參加臺中市政府教育局舉辦的花燈製作研習，學習製作花燈的技藝，將製作半成品的花燈帶回到校園後，學校設計了多元化活動，持續傳承此傳統工藝及美學。

學校結合了教育部推動的「108學年度跨領域美感教育卓越領航計畫種子學校」課程計畫，由各領域教師共同設計花燈主題課程內容，除了引導小朋友，透過社會、自然課程，探索花燈與中國文化的關係，及了解隨著科技的浪潮，製作花燈工藝手法的演進情形。

校方藉由藝文課程，發揮創客的精神，除了讓學生與老師、家人利用課餘時間，完成了大型花燈的創作外，也讓學生們以分組合作的方式，彩繪多元主題的特色小花燈。師生還透過舞蹈課程，將學校的立體大蜂巢改造成在夜晚能閃亮的「2020台灣燈會在台中」螢光立體看板，顯現親師生團隊合作的精神。

校長許玲玲說，為迎接2020台灣燈會在台中，忠孝國小親師團隊，擔任全國花燈競賽的新聞宣傳組任務，為宣傳全國花燈競賽訊息，特將跨領域美感教育課程的成果-親師生共同創作的花燈裝置藝術看板與大小花燈，布置展覽在校園的穿堂。

校方並在今年的校園歲末感恩季的系列課程活動，邀請全校親師生與社區民眾，一起為大、小花燈點燈，於點燈儀式中，為民眾導覽大花燈所傳達的意象為：「錢鼠咬錢進家門，富貴好運引進門」；另介紹36個各具特色的小花燈主題，小朋友在花燈上面，彩繪出了自己曾選修過，最喜歡的特色課程，有「忠孝藍鵲，閱讀飛夢力」、「棒球打擊紅不讓」、「弦樂揚斯風」、「笛聲悠揚」、「箏樂和鳴」、「鼓扇齊聲」、「仲夏旖樂」、「戲劇笑傲江湖」、「唐朝那點事」、「笑史唐朝」、「喜劇與傻的距離」…等。驚艷稱奇。

當夜色漸低垂時，校園內「2020台灣燈會在台中」的螢光看板越發閃亮，穿堂裡繽紛五彩的花燈燦爛發光，大家歡聚於此，爭相取景拍攝，讓學校熱鬧非凡。

中市府教育局長楊振昇說，誠摯邀請大家於2月8日至23日，前往后里花博園區賞花燈，也祝福2020台灣燈會在台中的全國花燈競賽活動，讓臺中更加絢爛、溫馨與蓬勃。

(中時 )