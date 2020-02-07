世界衛生組織今（7日）表示，現在說中國的新型冠狀病毒肺炎疫情已經見頂為時尚早。

世界緊急衛生事件規劃執行主任Mike Ryan表示，目前仍處於疫情大規模爆發的階段，難以對疫情的發展進程作出預測。病毒傳播有周期性，未來幾天或看到病例增加。但在目前，情況是穩定的。

他指出，湖北省的確診個案持續上升，約佔總病例的80％，其他省份卻沒有以同樣速度增加。香港、澳門也沒有看到這樣的增長。

WHO總幹事譚德塞則說，利用科學的力量控制疫情爆發至關重要，科研團體未來仍就疫情有問題需要回答，包括確定病毒的來源以及病毒的基因排序等。全球傳染病專家將於11至12日在瑞士日內瓦召開論壇，將新型肺炎比較SARS與中東呼吸道症候群（MERS）冠狀病毒，找出當中的分別與研究重點。

另外，英國和德國分別確診第三宗及第十三宗個案，其中英國新增的患者，可能是在中國以外的亞洲地區感染。

(工商 )