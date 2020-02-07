美國眾議院外交委員會主席恩格爾(Eliot Engel)等8位眾議員6日聯名致函國際民航組織(ICAO)主席夏奇塔諾(Salvatore Sciacchitano)表示，航空旅行是傳染病流行的重大途徑之一，持續將台灣排除在ICAO之外，恐對處理武漢肺炎構成風險。

聯名信指出，台灣有世界上第11名繁忙的機場，在世界對抗新型冠狀病毒之際，讓台灣加入相關資訊分享、後勤規畫對話的重要性，更顯得重要。「輕率地將台灣排除於這些重要討論之外，恐危及2300萬台灣人民及更多人的健康及安全。」

此外，針對ICAO近日大舉封鎖批評ICAO排除台灣的推特（Twitter）帳號一事，議員也在聯名信中表達關切及不滿。

恩格爾聯合眾院外委會共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul）、眾院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）、眾院外委會亞太小組共和黨首席議員約霍（Ted Yoho），及眾院「國會台灣連線」4名共同主席夏波（Steve Chabot）、康諾里（Gerry Connolly）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與席瑞斯（Albio Sires）致函ICAO。

(中時 )