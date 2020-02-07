罷韓團體提醒民眾配合高市選委會最新規範。（Wecare高雄提供／袁庭堯高雄傳真）

Wecare高雄發起人尹立呼籲社會大眾「工作歸工作、政治歸政治」，不要干擾罷韓行動。（袁庭堯攝）

罷韓團體7日公布最新二階連署份數，來到17萬8677份，喊出順口溜「一起罷落去」，記者會上也呼籲民眾配合高市選委會最新規範。罷韓團體強調，依目前連署速度推斷，下週有望突破23萬份達標。

罷韓提案法定領銜人陳冠榮強調，1月30日就對高市選委會發出公文，提出格式、制度的疑慮，來確保民眾連署有效，但直到6日高市選委會才回覆，表示「割草版二階連署書」特殊格式不被承認。陳冠榮認為，高市選委會刻意拖延，涉嫌瀆職，也讓罷韓行動損失將近十分之一的寶貴時間。

口罩購買實名制昨日正式上路，陳冠榮藉此批評，罷免連署應該比照該制度辦理，是簡單的是非題，但在高市選委會不斷擴權、解釋之下，罷免連署卻淪為複雜的作文題，根本是「人肉實名制」。

陳冠榮呼籲高市選委會，不要再糾結於錯字、格式等問題。他也再度對市長韓國瑜喊話，不要再透過高市選委會玩兩面手法，刁難罷免行動。

針對被高市選委會打槍的「公民割草版二階連署書」爭議，公民割草行動李醫師今日公布民眾誤填份數為3800份。李醫師解釋，1月28日中選會開放領表當天，公民割草行動受邀參加記者會，但沒獲准進入中選會的領件流程，結果造成對連署書格式的認知落差，產出不符高市選委會規定的3萬份空白連署書。

李醫師強調，1月29日公開發送連署書當天就發現版本不一致，緊急回收後立刻補印20萬份正確版連署書，但仍有部分流出，後續回收3800份，針對誤填民眾已寄出回郵信封通知，尋求再度支持。

日前網路上傳出一名自稱是中華郵政員工、揚言利用職務之便「嚴格把關」、「處理」罷韓連署掛號信一事，Wecare高雄發起人尹立向社會大眾喊話「工作歸工作、政治歸政治」，千萬不要干擾罷韓行動。

記者會上，罷韓團體也再度拿出去年1221大遊行、遭韓國瑜嘲諷的「遮羞布」改製的環保袋，裝入一疊厚厚的連署書，強調此次行動「一定要裝滿30萬份」。

(中時 )