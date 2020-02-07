首批武漢台商返台，竟爆出名單不符狀況，多出來的3人中，有1人確診武漢肺炎，讓居中協調的徐正文成了眾矢之的，對此他表示「幫助台灣人回台有錯嗎」？更是一度淚灑記者會，這讓女星郭昱晴看不下去，怒斥根本是包藏禍。

武漢返台首批專機爆出人員與預設名單不符，多出的３人有1人是確診病例，但一名急需治療的重症血友病患者，卻沒在首批名單內，讓外界質疑居中協調的徐正文動手腳，對此他召開記者會聲淚俱下，呼籲「少一點政治，多一點人情味」，這讓郭昱晴怒斥：「大家防疫做的這麼徹底嚴謹卻被衝康，還好意思喊冤，哭什麼！？鱷魚的眼淚」，反問對方：「對得起台灣第一線不眠不休、辛苦的防疫人員嗎？TMD....氣死」。

郭昱晴臉書全文。（圖／郭昱晴臉書）

對此網友也紛紛留言：「一人一信把徐正文送回武漢可以嗎」、「後續只能停航，剩下的台商只能怪這個混蛋」、「氣到最高點，防疫人員不眠不休的嚴格把關，結果卻是這種結果」。

(中時電子報)