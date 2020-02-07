洛杉磯道奇在這個休賽季動作頻頻，稍早先前透過交易換回貝茲（Mookie Betts）以及投手普萊斯（David Price），今（7日）又完成一筆簽約，球團以3年2600萬美元的合約留下這位2季打出70支全壘打的強打一壘手孟西（Max Muncy）。

據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）最新消息稱，道奇與孟西達成3年2600萬美元的協議，其中包含第4年1300萬美元的球隊選擇權或是150萬美元買斷，而孟西未來3年將分別拿到1000萬美元、750萬美元以及1150萬美元的年薪。

除此之外，只要前一個賽季在年度最有價值球員票選上獲得前5名，他將可以拿到100萬美元的獎金；票選6至10名可拿50萬美元；票選11至20名則拿25萬美元；《洛杉磯時報》的迪喬萬那（Mike DiGiovanna）表示，孟西的合約中還附有450萬美元的簽約金。

孟西於2012年投入選秀被奧克蘭運動家選中，2015年因為當時內野手佐伯瑞斯特（Ben Zobrist）受傷獲得升上大聯盟的機會，該年他出賽45場，繳出打擊率2成06的成績單，隔年則是在3A及大聯盟之間來回，球季結束就遭運動家釋出。

孟西於2017年以小聯盟合約轉戰道奇，且整年都沒有升上大聯盟的紀錄，該年他在3A繳出打擊率3成09、12轟、44分打點成績單，隔年順利升上大聯盟，成為道奇打線中極為重要的一員，總計2018、2019年球季，他一共打出70轟、177分打點，去年球季因為阮棟（Anthony Rendon）受傷的關係，讓他生涯首度入選全明星賽。

(中時電子報)