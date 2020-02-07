元宵節後，進入苗栗客家人掃墓時節，苗栗警分局自2月9日起周末假日，於轄區公墓周邊道路，實施交通疏導管制措施。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

元宵節後，進入苗栗客家人掃墓時節，苗栗警分局自2月9日起周末假日，每天上午7時到中午12時，將在轄區內第2公墓（大坪頂公墓）與第4公墓（西山公墓）周邊道路實施交通疏導管制措施，維護交通秩序與順暢，減少交通事故。

苗栗警分局指出，第2公墓交通管制措施，苗29線中廣電台到台13線（尖豐公路）大坪頂出口處，南北雙向行車不管制，掃墓祭祖之車輛可停放於道路左側、貓貍電台的臨時停車場及台13線（尖豐公路）路邊。

第4公墓交通管制措施，至公路往公墓入口處、魚市場後方巷道、文發路福神宮入口處，禁止汽車進入，但機車可通行；至公路第4公墓，市公所有規畫接駁車轉運掃墓民眾，呼籲民眾配合警察指揮管制及告示牌指引，順利完成掃墓祭祖。

分局長賴銘助表示，掃墓期間，民眾需注意交通及停車秩序，以及燃放爆竹之安全，如有狀況，需要警方協助或反映事項，可撥110報案電話或向當地分駐所、派出所反應，警方將派員迅速處理，提供熱忱的服務。

(中時 )