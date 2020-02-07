建築用螺絲廠世豐(2065)去年12月趕出貨營收基期高，1月營收1.22億元，月減約31.3%，年減9.86%；預期2月起隨著工作天數增加帶動營收回升，今年第一季營收仍可望優於去年同期之表現，全年營收亦可望比去年穩定成長。

世豐2019年第4季因歐美客戶聖誕假期，10、11月營收動能放緩，但去年12月在遞延訂單挹注，營收達1.77億元相對高點。雖今年1月營收下滑，但隨著工作天數回復正常，預期2月起營收重回成長軌道，法人預估第1季營收可維持在4億元以上的水準。

展望2020年，受惠美國客戶成長力道持續，以及歐洲地區在去年底建立據點，預估效益最快在第2季開始發酵，有機會帶動公司今年營收再比去年增長，持續挑戰新高紀錄。

由於今年美國市場需求依然強勁，世豐目前接單仍以美國為主要的成長動能；歐洲市場接單持穩，另因世豐子公司去年10月以550萬歐元、約新台幣1.85億元取得荷蘭A公司100%股權案，主要推廣世豐的歐盟ETA認證產品，最快第2季後有較明顯的營收貢獻。

世豐去年業績持續成長力道；2019年營收年增近三成並創新高；2019年前三季獲利亦創同期新高。

2019年在美、澳兩大市場成長帶動，世豐去年營收18.17億元，年增近3成。2019年前三季營運亮麗；2019年1~9月合併營收13.89億元，年增率33.4%；毛利率19.59%，年增3個百分點，稅後盈餘1.22億元，年增69%，EPS 3.76元。

(時報資訊)