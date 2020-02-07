亞諾法(4133)攜日商Cellspect加速開發新冠狀病毒快篩平台，今日股價跳空開高，晨盤一度飆至漲停板32.45元，雖未能鎖住，但漲幅仍在9%以上。

亞諾法與日本Cellspect簽署合作協議，將利用亞諾法DNAx Immune技術平台產製抗體結合Cellspect側流層析系統(lateral flow system)MSA檢測平台，快速篩檢大陸新型冠狀病毒。

亞諾法表示，基於減毒病毒傳統疫苗開發需要3~5年時間。對於現狀大陸新型冠狀病毒疫情爆發，疫苗開發時辰刻不容緩。美國政府和美國生物技術公司Moderna依據協議事項，目標訂立為將疫苗開發時間縮短至一年半。Moderna捨棄傳統減毒病毒疫苗產製平台，運用mRNA疫苗技術平台產製抗體以達保護效能。亞諾法將貢獻一己之力，透過DNAx Immune技術平台多樣免疫反應，產製深具保護力與辨別關鍵大陸新型冠狀病毒RNA序列抗體。

(時報資訊)