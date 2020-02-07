美國記憶體大廠美光科技（Nasdaq：MU）今日宣布全球首批量產的LPDDR5 DRAM已正式出貨，並搭載於即將上市的小米Mi 10智慧型手機中。

美光為小米的記憶體技術合作夥伴，最新推出的LPDDR5 DRAM擁有更佳的能耗效率以及更快的資料存取速度，能夠因應消費者對於智慧型手機裡人工智慧(AI)和5G功能日益增長的需求。

美光行動事業部資深副總裁暨總經理Raj Talluri表示，美光搶先推出業界首款用於智慧型手機中的LPDDR5 DRAM產品，將能加速實現5G與AI應用，將能驅動前所未有的低功耗與高效能來支援5G與AI系統的發展。美光的LPDDR5 DRAM能夠因應需求，新品較前一代提升50%的資料存取速度以及超過20%的能源效率提升。

5G網路將於2020年起於全球大規模部署，美光的次世代LPDDR5記憶體即是為了滿足5G網路的需求而設計。

(時報資訊)