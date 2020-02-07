大陸宣布新一波對美商品降稅，加上強勁財報與經濟數據激勵，美股道瓊、那指、標普三大指數再度寫下歷史新高紀錄，亞洲卻持續壟罩在武漢肺炎疫情持續升溫下，亞洲股市震盪走低，台股今開盤跌36.97點、報在11712.71點，指數開低震盪走低，一度下挫逾百點，後市指數能否向上突破壓力，主要還是須看武漢肺炎疫情是否能夠逐步獲得控制。

權值股今整體士氣低迷，股王大立光(3008)開低震盪，下挫逾1.5%，跌破4800元大關，最低觸4750元，台積電(2330)下跌逾1.5%，目前台積電南京廠預計10日全面復工，針對第一季營運目標也沒有調整，鴻海(2317)昨法說會強調，目前最重要的是讓工廠能順利在2月10日復工，針對市場擔憂需求、出貨問題是否真有影響，仍須在復工後才能判斷，鴻海今股價平盤開出，小跌震盪，除蘋概三指標股走低外，今日即將舉辦法說會的聯發科(2454)股價開低走高，早盤後小漲0.5%，面板雙虎群創(3481)、友達(2409)則均開低走跌，早盤後在低接買單敲進下，跌幅一度收斂到平盤附近，由於肺炎疫情影響，武漢是大陸半導體與面板廠生產重鎮，在封城與延後開工之下，對於台灣面板廠相對有利，最新面板報價出爐，主流尺寸依然維持上漲格局，受到武漢肺炎影響，預計將可調漲2~3美元。

今日盤中僅呈現零星點火，神盾(6462)專利戰大勝匯頂，跳空大漲6%，收復5日線；凌華持續受到友達溢價收購持續發酵，股價續強大漲6%；疫情升溫下，宅經濟發功，網龍(3083)、傳奇(4994)逆勢走揚。

抗疫概念股持續獲資金搶進，南六(6504)亮燈漲停、花仙子(1730)大漲8%，收復月線，疫苗股國光生(4142)亦上漲約2%。

受武漢肺炎衝擊，大陸各地工地、工程停擺，水泥股營運逢壓，台泥(1101)早晨盤跌幅逾1.5%、亞泥則是下跌1%左右，嘉泥(1103)、信大(1109)也下跌約2%。

分析師表示，武漢肺炎疫情逐漸步入高峰，建議暫時避開在相關封城區域有廠房者，而在前一段被市場錯殺與疫情無關的利基型個股如砷化鎵、漲價題材股，逢低可多留意，短線最重要的還是先觀察2月10日大陸開工的產線恢復情況、是否如期開工，以及武漢肺炎的全球新增確診病例是否有所減緩，預期台股指數仍將維持在季線與半年線之間盤整。

(時報資訊)