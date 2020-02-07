武漢肺炎肆虐全球，疾管局推出購買口罩實名制，以解決民眾買不到口罩的問題。時值口罩荒之際，卻傳出新北市一家藥局遭檢舉大量囤積口罩，疑哄抬價格，對此，被踢爆的藥局溫姓老闆出面澄清，一個口罩才賺1元，自己不是黑心商人。

接獲檢舉的桃市調查處，會同新北市衛生局至該藥局稽查，果然發現Ear-Loop Face Mask Item：No.318口罩239箱（47萬8千片），N95口罩45箱。沿線追查上游供應商，發現存有No.318口罩233箱（46萬餘片）與N95口罩近4千個，當場被清點封存。

對於外界傳言，該藥局一盒50片口罩賣350元，疑似大發災難財，但據《ETtoday》報導，遭舉報的藥局溫姓老闆喊冤說，廠商賣他1盒300元，他賣1片只賺1元，有點難過被說黑心。惟該藥局囤積口罩卻是事實。

上游供應商表示，他們的口罩是由中國進口，但無法提出醫療器材輸入許可證明，因而被新北地檢署依違反藥事法偵辦。

(中時電子報)