週六2月8日是元宵節！記得吃元宵、猜燈謎！今年的元宵節，台北市立動物園邀請台北市動物保護處、貓空纜車、指南宮、越南拯救野生動物組織(SVW)等單位，舉辦「三貓猜燈謎 穿山甲小旅行」網路猜燈謎活動，即日起至2月15日止，只要以行動裝置進入活動網頁完成燈謎作答，即可獲得神秘小禮物一份。此外，來動物園也能打卡，新設47個免費wifi點，讓你與可愛動物拍照，分享給好友。

細心的遊客或許會發現，一串串喜氣洋洋的燈謎已經悄悄掛起。（台北市立動物園提供）

春節連假剛結束，元宵節隨即到來，在經過動物園大門入口或是貓空纜車4個車站時，細心的遊客或許會發現，一串串喜氣洋洋的燈謎已經悄悄掛起。今年台北市立動物園擴大邀請台北市動物保護處、貓空纜車、指南宮、越南拯救野生動物組織(SVW)等單位，共同舉辦「三貓猜燈謎 穿山甲小旅行」網路猜燈謎活動，即日起至2月15日止。

禮物的品項也隨著地點不同有更多的選擇（貓纜服務站-精美鉛筆組）。（台北市立動物園提供）

民眾只要以行動裝置進入「三貓猜燈謎-穿山甲小旅行」元宵網路猜燈謎活動遊戲畫面，登入FB帳號完成作答，保留答題完成之畫面，就能兌換限量小禮物唷！

今年的網站猜燈謎活動，不同於以往只能在動物園內兌換禮物，不但增加兌換的地點，禮物的品項也隨著地點不同有更多的選擇（台北市立動物園遊客服務中心-可愛動物便條紙、貓纜服務站-精美鉛筆組及指南宮仙珍館-吉祥如意祈福卡）。

禮物的品項也隨著地點不同有更多的選擇（台北市立動物園遊客服務中心-可愛動物便條紙）。（台北市立動物園提供）

另外為了讓外國旅客也能輕鬆參與猜燈謎活動，遊戲網站的內容除了繁體中文之外，還特別準備了英文版及越南語等版本，歡迎大家踴躍參加，一起歡度熱鬧滾滾的元宵節！

想要參加網路猜燈謎，但行動裝置資費方案沒有配備網路，或是上網流量有限制的民眾，現在來到台北市立動物園，就可以盡情享受免費wifi上網的小確幸囉！

為了讓入園的遊客能夠隨時上網查詢各項資訊，在資訊局及教育局的大力協助下，台北市立動物園去（108）年底特別在園區內增設47處wifi分享點，民眾進到園內只要開啟wifi偵測功能，點選「Taipei Free」完成申請帳號並登入，就可以自由自在的上網囉！

歡迎參加「三貓猜燈謎-穿山甲小旅行」元宵網路猜燈謎活動。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)