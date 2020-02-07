蔡英文總統今上午到疾管署慰勉「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心 防疫同仁」；由於曾停靠基隆港的鑽石公主號遊輪，再添41例確診感染武漢肺炎病毒；衛福部長陳時中表示，郵輪當時停靠基隆港的時候沒有這樣確診個案，因此防疫系統沒有啟動。

陳時中指出，當初停靠基隆港的時候，沒有這樣確診個案，因此防疫系統沒有啟動，而是郵輪到日本才傳出疫情，日本也負責的做檢疫，做檢疫之後案例才攀升很多；現在也回溯當初這些確診案例在基隆及相關地點及足跡，那時有在那地方人要提高緊覺，有症狀跟我們通報。

蔡英文一早赴指揮中心，慰勉現場辛苦的一線防疫人員；總統事後表示，這段時間以來看到很多第一線人員很辛苦，從除夕開始日以繼夜的工作，她真的很感謝，希望大家照顧自己的健康，因第一線人員的努力，從口罩捕獲、實名制、同胞返台再再承擔重要任務，正因為有第一線防疫人員才能有效控制疫情。

總統表示，她也要跟國人說不要恐慌，要對第一線防疫人員跟指揮中心有信心，按照指揮中心指示進行各項防疫作為，才能有效控制疫情情勢。

被問到，陳時中日前在記者會現場一度情緒激動落淚，國人相當不捨，甚至發起要部長多休息活動。蔡英文說，剛剛有特別跟部會同仁提到這一點，防疫這件事情是持續性的，參與同仁要注意健康、適度休息。

蔡英文強調，她特別提到陳時中部長，「很多國人看到他不捨，集體叫他回去睡覺，不只是部長，所有工作同仁我都特別提醒注意健康，要多休息，照顧好自己才能夠保護國人。」

(中時 )