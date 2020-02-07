武漢肺炎疫情持續，香港餐飲業雪上加霜，經營面臨巨大挑戰。翠華控股公布已設立危機處理委員會，以評估疫症對集團運營及財務表現的影響；此外，全體董事局及高級管理層成員減薪30%，為期3個月。

據東網報導，翠華危機處理委員會由2名非執行董事及1名獨立非執行董事組成，負責提供戰略 方向及制定預防措施，以在各方面盡量降低疫症風險，建立應對程序以減輕對集團顧客及員工的醫療保健及安全的負面影響，並協調集團高級管理層及各部門以實施任何應對疫症的措施。

集團又表示，全體董事局及高級管理層成員率先由2020年2月1日起，減薪30%，為期3個月，作為調節成本方案的第一步，若疫情及社會經濟環境進一步惡化，全體董事局成員將進一步調節。

消息一出，翠華周五股價暴跌逾7%，最低來到0.385港元，創下52個月新低，市值只剩下5.57億港元。

(中時電子報)