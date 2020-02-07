由於新型冠狀病毒疫情的爆發及傳播，隨著世界衛生組織宣布疫情已達國際公共衛生緊急事件標準，在考量展會工作人員及出席人士的健康，國際旅遊方面不斷升溫的複雜性等原因下，香港巴塞爾藝術展7日宣布，原定於3月19日至21日於香港會展中心舉行的本屆展會取消。

巴塞爾藝術展全球總監及MCH集團執行董事會成員斯馬克．皮格勤在聲明中表示：「我們心繫全球所有受最近冠狀病毒疫情爆發影響的人士。取消巴塞爾藝術展香港展會是我們一個非常艱難的決定，我們於作決定前考慮過所有其他可能性，收集不同藝廊經營者、收藏家、合作夥伴及外界專家的意見及觀點。我們當然了解到展會於區內文化氛圍及對我們不論是亞洲以及全球的藝廊經營者，所扮演的重要角色。我們的團隊於過去一年為確保3月的展會再次成功舉辦奉獻了額外的時間及努力，突如其來的新型冠狀病毒疫情的爆發及迅速傳播，徹底地改變了整個情況。」

巴塞爾藝術展亞洲總監黃雅君特別向於全球的參展藝廊致謝外，也強調「我們對於亞洲及香港的承諾並沒有改變，我們期待2021年的展會。」下一屆的香港巴塞爾藝術展將於2021年3月25至27日舉行。

(旺報 )