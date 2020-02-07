國中組燈王--復仇者聯盟X-拯救地球海洋生態，由臺中市光榮國中所創作；色彩鮮明，在燈光搭襯下，整體畫面活潑生動，洋溢著青春活力，使環保的觀念更深入人心。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

高中職組燈王--喜從天降，是由臺南市私立光華高級中學所創作；在造型上雙鼠相背，姿態活靈活現，動物造型分割成細緻立體面。整體畫面精緻且趣味十足。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

大專社會組燈王--銀花萬簇迎金鼠，是由臺中市北屯區仁美國民小學所創作；左右神明護佑，期許鼠年萬民平安，喜慶安康，祝福來年慶豐收。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

機關團體組燈王--鳳凰展翅平安到，牡丹盛開吉祥來；參賽單位為常勝軍--法務部矯正署臺中監獄。這花燈造型準確，觀察入微，配色高雅，賓主配置得宜，細膩之處，毫不馬虎。評審認為藝術性層次很高，是難得一見的好作品。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會在台中，今年全國花燈競賽參賽作品共計598件， 經由專業評審從整體效果、造型、色彩、創意、燈光及技巧等各面向，連續2天辦理夜間評審及日間複評後，2020台灣燈會全國花燈競賽成績已揭曉，得獎名單已公布於臺中市政府教育局全球資訊網及全國花燈競賽網，將於2月22日下午2時於台中市后里區后綜高中辦理頒獎典禮。

親子組由豐原區豐田國小師生共同創作的「森林秘之音樂」獲得燈王。其創作理念：｢在森林深處，正躲著一群小動物們，密謀著要在森林舉辦一場熱鬧音樂饗宴。在花栗鼠DJ帶領下，森林裡的小昆蟲齊聲合唱，瓢蟲及鍬形蟲也手舞足蹈。一場音樂饗宴在皎亮的月光下，歡欣鼓舞熱鬧開演。」此作品裝置細緻用心，並搭配音樂，結合聲光效果，活潑有趣、美輪美奐。

國中組由光榮國中師生製作的「復仇者聯盟X -拯救地球海洋生態」榮獲燈王頭銜。其創作理念：｢面對地球暖化，環境污染，生物滅絕，拯救家園需要你我共同的努力，藉復仇者聯盟抵禦外敵的精神意象為創作發想，表達我們也可以組成復仇者聯盟，拯救地球海洋生態，捍衛家園。」此作品結合知名的圖像，更加吸引眾人目光，加上色彩鮮明、燈光搭襯，整體畫面活潑生動，洋溢著青春活力，使環保的觀念更深入人心。

台南市光華高中幾乎年年組隊參加全國花燈競賽，且數次榮獲佳績，這次製作的「喜從天降」，以喜氣洋洋的迎親隊伍為構思主題，再度得到高中職組燈王的榮耀。雙鼠相背的姿態活靈活現，整體畫面精緻且趣味十足。

大專社會組，由北屯區仁美國小創作的「銀花萬簇迎金鼠」榮獲燈王。這作品以飛鼠帶著財神爺和媽祖飛高高作為花燈設計的主角，象徵新的一年臺灣國泰民安、金玉滿堂。這作品融入鼠年意象，及台中歌劇院、大甲媽祖的在地元素，且花燈底座以雲朵架高，非常具有視覺效果。

競爭最激烈的機關團體組燈王，再度由法務部矯正署台中監獄獲得。「鳳凰展翅平安到，牡丹盛開吉祥來」，這作品以祥瑞的鳳凰為主角，祈福美麗的寶島，如鳳凰展翅扶搖直上，平步青雲；且美麗寶島孕育出繽紛的牡丹，展現蓬勃生命力。花燈精緻的做工與創意，令人驚嘆！

(中時 )