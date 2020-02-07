台股防疫概念股漲勢再起，帶動上市生技類股指數逆勢大漲約0.6％，相關上市櫃生技股有亞諾法（4133）、康友-KY（6452）、佐登（4190）、優盛（4121）及大江（8436）、等股同步大漲，其中，大江有首日祭庫藏股的消息吸引買盤，股價同步大漲2～9％以上。

近期除了搭上防疫概念題材的生技股大漲之外，多數生技股表現不振，尤其是與美容保健相關的生技股，以及生產據點以大陸為主或銷售地大陸占比較高的個生技股，股價均慘遭重挫，近日伴隨股價跌深，以及大陸疫情新增確診人數開始下降，股價逢低買盤積極。

台股今（7）日重挫百點，然生技股扮演市場多頭指標，股價逆勢大漲的生技股有亞諾法攻漲停，康友-KY、國光生、杏輝、美吾華、雃博、佐登-KY、中化、神隆，上櫃的優盛、豪展、盛弘、環瑞醫、太景*-KY、大江、泰博、展望、大學光及高端疫苗等，股價均上漲1～7％以上。

(工商 )