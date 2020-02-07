中國人民銀行副行長、外匯局局長潘功勝7日表示，要引導金融機構加大對疫情防控領域受疫情影響較大地區、行業和企業，以及社會和民生領域的信貸支援力度，對相關行業以及有發展前景但暫遇困難的企業，特別是小微企業不盲目抽貸、斷貸、壓貸。要提高審批效率，降低貸款成本，完善續貸安排，增加信用貸款和中長期貸款，幫助企業渡過難關。

潘功勝在7日上午舉行的記者會上表示，金融部門要採取一系列措施，進一步強化金融支援疫情防控工作，保障民生和支援實體經濟穩定發展。實施好逆週期調節，針對疫情防控需要和節後資金到期較多等情況，通過公開市場操作、常備借貸便利、再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具，提供充足流動性，保持金融市場流動性合理充裕，促進貨幣信貸合理增長。

他說，2月3日和4日，人行超預期開展市場公開操作，兩天累計投放基礎貨幣人民幣1.7兆元，保持疫情防控特殊時期銀行體系流動性的合理充裕。金融系統應對疫情採取的措施得到了金融市場和社會各方面肯定，也得到國際貨幣基金組織、世界銀行及國際金融界的高度評價，普遍認為疫情影響是暫時的、有限的，中國經濟將繼續展現極強的韌性，中國政府有充足的政策空間，穩定經濟增長。

(工商 )