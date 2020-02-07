簡直台灣和平醫院翻版！南韓光州21世紀醫院，上月底通報武漢肺炎疑似病例，結果當地政府在第一時間，竟未採取任何防護措施，導致與確診患者同樓層的37名病患和醫護人員，全部被列高危險群，而這家醫院自本周二（4日）起封院，關鍵37人全部關在醫院隔離。

現在這家光州21世紀醫院，正門口被繩子綁住暫時關閉，門上掛著「因醫院原因臨時停診」的告示。醫院3樓的25名住院患者和12名醫療人員，總共多達37人，在未來的14天，都要關在醫院內，過著與外界隔絕的生活。猶如過去台灣面臨SARS疫情時，國內和平醫院封院的翻版。

根據南韓「朝鮮日報」報導，住在醫院3樓的母女，被確診是南韓2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）的第16例確診者（42歲）與第18例確診者（20歲），因此該院3樓住院患者，全部被歸類為是高危險群，即刻起與外界完全隔離。

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(中時電子報)