美國總統川普今天在彈劾案無罪脫身後發表勝利談話，大秀華郵頭版標題「川普獲判無罪」，抨擊發動彈劾的民主黨人「惡毒」。比對柯林頓無罪脫身演說，華郵稱兩者大相逕庭。

川普召集忠誠的共和黨國會議員、法律團隊及幕僚齊聚白宮東廳（East Room），夫人梅蘭妮亞（Melania）也現身。川普在談話中秀出「華盛頓郵報」，上面大字寫著「川普獲判無罪」，川普說「這就是最後結果」，現場隨即響起熱烈掌聲。

川普被控濫權和妨礙國會調查，遭到聯邦眾議院彈劾後，經過聯邦參議院近3週審理，參議院昨天表決後宣告川普無罪。參議院必須有2/3議員同意判定川普有罪才能讓他去職，但川普的共和黨同志在參議院100個席次中占了53席，因此這個結果早在預料之中。

法新社報導，川普今天出席在白宮的活動，展現喜怒交集的心情，除了猛烈抨擊民主黨人推動彈劾，也不忘開開玩笑，讚揚那些支持他的人士。

川普在一片歡呼與口哨聲中說：「這不是記者會，不是演說，全部都不是，這是慶祝活動。」

川普表示他「歷經痛苦」過程，但最後「獲勝」，打敗「惡毒」民主黨人。

他有時話鋒一轉，長篇談論盟友與政敵的軼事，將官方電視直播所謂的「聲明」變成一個多小時的獨白。

川普形容聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）是「卑鄙小人」。柯米2017年突然遭到川普開除。川普並抱怨「糟糕的黑心警察」和「邪惡壞人」懷疑他與俄羅斯勾結的「通俄門」2年調查「全是狗屁不通」。

不過川普也提到女兒伊凡卡（Ivanka）然後抱抱她，並且親吻夫人梅蘭妮亞。他說：「我要向我的家人道歉，讓他們經歷一次不實和糟糕的境遇。」

川普稍早在全國祈禱早餐會中，也抨擊民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），以及昨天表決唯一跑票的共和黨籍參議員羅姆尼（Mitt Romney）。

華郵將前總統柯林頓（Bill Clinton）昔日在彈劾案脫身後的演說與川普今天的反應相提並論，指稱柯林頓當時演說神情嚴肅，不像川普入場響起「向統帥致敬」（Hail to the Chief）背景樂，現場人士也沒有鼓掌歡呼。

(中央社)