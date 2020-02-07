台北市議員潘懷宗4年前與立委姚文智競選立法委員時，不滿姚召開記者會指他是商品的「黑心代言」，憤而提告求償60萬元及登報道歉。最高法院維持歷審判決，認定潘代言的部分產品確實有廣告誇大不實、成分安全有疑情事，判姚免賠及道歉定讞。

潘懷宗指控，姚在2016年1月8日舉行記者會，並在其立委選舉文宣內指控他代言的淨水器及鈣股力等產品，稱他是「黑心代言」，他認為姚文智的言論不是事實，損害他的名譽權，要求姚賠償60萬元並在中國時報等4大報刊登道歉啟事。

士林地院發現潘所代言的部分產品，並未取得相關國家認證，但廣告卻稱通過認證，且該廠商也被公平會裁處100萬元罰鍰，他身為化學博士還任教職，對代言應謹慎，姚評論為「黑心」是指不誠實、蒙蔽良心，沒有妨害他的名譽，判他敗訴、姚免賠。

高院也認為潘所代言的產品中，有3項被姚文智指控「黑心」，但這些產品的廣告確認因誇大效果遭行政裁罰，姚的言論並無虛偽不實，也沒有貶損潘的社會評價，姚對於相關言論已經合理查證，仍判決姚免賠，潘懷宗不服提上訴，遭最高法院駁回確定。

(中時 )