盛群(6202)因武漢肺炎疫情升溫，自上周開工以來，耳溫槍急單已經超越去年全年出貨量，現階段也積極協助客戶加速認證，盛群今受到消息面激勵，股價逆勢走揚，帶量強漲逾3%，跳上70元大關。

盛群去年第四季儘管面臨產業傳統淡季，但受惠於客戶庫存消化告一段落、訂單回流、雙11購物節、農曆年節效應的貢獻，單季營收為12.2億、季增加8.9%，毛利率降至48.11%，每股獲利1.04元；累計2019年全年度合併營業額為45.84億元、年減少5.7%，全年度歸屬母公司稅後淨利達9.14億元，年減少14.0%，每股稅後盈餘4.05元。

展望第一季，盛群恐受到武漢肺炎影響，整體消費市場緊縮，恐影響到營運表現，盛群也認為，因疫情持續，下週大陸能否復工，還需要觀察，現階段市場能見度很低，本季狀況還是很難預測。

盛群2019年受到中美貿易戰影響，營運表現不如預期，原先看好今年可望回溫，但現在受到武漢肺炎影警，代理商客戶部處於停工狀態，預期要待疫情和緩後，營運才有機會慢慢恢復正軌，盛群近年來極布局健康量測、安防、耳溫槍、物聯網、BLDC(直流無刷馬達)等產品，預計今年都有機會達雙位數成長。

此外，因武漢疫情關係，盛群自開工以來，耳溫槍急單已經超越去年全年出貨量，加上大陸政府為了讓醫療產品以最快速度上市，認證時間從半年大幅縮短至1個月，盛群目前也積極協助客戶進行認證。

(時報資訊)