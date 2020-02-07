《航運股》華航取消2月9日至2月21日飛羅馬航班 11:082020/02/07 時報資訊 莊丙農 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華航(2610)表示，近日義大利政府禁台航班入境，主管機關持續透過管道溝通中，而因應該國飛航公告限制，現階段發布取消2月9日至2月21日台北（桃園）往返羅馬CI75/CI76每周三班航班，共計取消六個往返航班。 華航也自2月22日起將調整台北(桃園)往返德國法蘭克福航班CI61/CI62，放大機型以777-300ER執飛，以提供旅客更多行程選擇。 (時報資訊) #華航 #義大利 #羅馬 #航班 也許您會感興趣 推薦閱讀 樂活夜櫻季內湖登場！寒櫻搶頭香！八重櫻、昭和櫻接力比美 11:082020/02/03 旅遊 武漢肺炎疫情影響 長榮2月大砍兩岸532航班 12:312020/02/03 生活 全台大專院校延至2／25後開學 海大：暑假不延後 18:202020/02/03 生活 全國高中以下學校延後開學 中市續發安心餐券不中斷 18:112020/02/03 生活 寒、暑假時間調整 長榮改退票免收手續費 20:142020/02/03 生活 228連假台鐵加開134班 下周四凌晨開放搶票 11:412020/02/04 生活 武漢肺炎／ABL賽程受影響！夢想家2月主場賽事延期 13:002020/02/04 體育 花在彰化入園人次破60萬大關 加碼三天水舞秀還有九天民俗技藝團 14:192020/02/04 生活 228連假將至 高公局公布國道疏運措施 14:272020/02/04 生活 《電子零件》立凱-KY：員工可在家上班，准18天全薪防疫照顧假 16:482020/02/04 財經 財經熱門新聞 陸廠月底復工也難？供應鏈驚曝最慘時間 - 財經 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 - 財經 陸封城台積電營收只影響3％？ 這數據揭災難在後頭 - 財經 馬凱：陸經濟否極泰來 2020年是好年 - 財經 - 工商 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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