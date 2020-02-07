華航(2610)表示，近日義大利政府禁台航班入境，主管機關持續透過管道溝通中，而因應該國飛航公告限制，現階段發布取消2月9日至2月21日台北（桃園）往返羅馬CI75/CI76每周三班航班，共計取消六個往返航班。

華航也自2月22日起將調整台北(桃園)往返德國法蘭克福航班CI61/CI62，放大機型以777-300ER執飛，以提供旅客更多行程選擇。

(時報資訊)