武漢冠狀病毒削弱新興市場的復甦前景，亞洲首當其衝。近一個月（1/9-2/6）美元指數上漲約0.41%，新興市場貨幣多數下挫，其中南非幣跌勢最重，達3.83%，巴西里爾與俄羅斯盧布也有3.57及2.52%的跌幅。人民幣在月初曾因美中首階貿協的簽署而有短暫反彈，但下旬受到武漢冠狀病毒事件拖累，最終仍下跌0.72%。印尼盾則逆勢上漲1.20%，受到印尼央行上修印尼經濟成長預估所支撐。

高盛回顧2003年的SARS事件以及其他三次病毒疫情，發現類似事件對經濟活動的影響將在1至3個月後達到頂峰，而人們通常在前面2週快速提高其對疫情的關注度，擔憂快速上升，但在2個月後，這種擔憂逐漸消散，而風險情緒也隨之恢復。1月下旬以來，新興市場貨幣被大幅拋售，其中受中國需求影響的新興市場貨幣受到的打擊最大。

高盛建議，可以在冠狀病毒疫情回穩的時候優先從新興市場當中尋求波段交易機會，其中受衝擊較大的泰銖，以及具有良好基本面的印尼盾是可以考量的選項。不過，高盛不建議將新興市場貨幣直接對美元操作，因為總經背景還不支持美元的全面弱化，高盛認為，透過做空加幣或台幣，另一側做多新興市場貨幣，會是較佳的選擇。

(時報資訊)