武漢肺炎全球疫情持續嚴峻，停泊橫濱港的鑽石公主號遊輪傳出再添41例個案，目前累計確診案例已達61例。由於鑽石公主號曾停靠基隆並上岸，造成基隆民眾人心惶惶，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中解釋，由於遊輪1月31日在基隆港停靠的時候，當時還沒有確診個案，請民眾留意自身健康情況，不必過度恐慌。

蔡英文總統今上午前往中央流行疫情指揮中心慰問同仁，她表示，目前國內16例都屬於境外移入，台灣目前沒有出現社區感染的情況，而這些都是防疫同仁日以繼夜努力的成績，我們持續有效掌握、掌控疫情，也請國人持續關注指揮中心來掌握情勢，以及他們隨時發布的決定，請大家一起遵從指揮官的決定。

對於鑽石公主號爆出大量確診個案，陳時中強調，依照目前防疫系統，不會對每一艘進行檢疫，主要是後來他們在2月2日出現確診個案，日方也很負責加強檢疫，並對每個人檢疫，才發現案例攀升很多。陳時中說，也因為有確診個案，台灣端才回溯，在基隆等相關地點的足跡，也請那幾個地方提高警覺，有症狀就要通報。

(工商 )