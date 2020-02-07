人行下周在港發300億人民幣央票 11:152020/02/07 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行7日公布，將於下周四（13日）在香港招標發行人民幣300億元央票，期限三個月和一年。 人行將會透過香港金融管理局的債務工具中央結算系統發行人民幣央行票據。 (工商 ) #央票 #發行人 #民幣 #人行 #港發 也許您會感興趣 推薦閱讀 人行背水疫戰 挹注1.2兆人幣救市 04:102020/02/03 焦點新聞 陸股開紅盤前夕… 人行護盤放水1.2兆元人民幣 04:102020/02/03 財經要聞 人行挹注約5兆台幣救市 04:102020/02/03 財經焦點 陸防疫情大作戰 人行降逆回購利率0.1％ 10:102020/02/03 財經 陸人行：公開市場操作投放1.2兆元 維持銀行體系流動性 12:232020/02/03 財經 竹市東大路步行城市亮點計畫開工 16:312020/02/03 生活 人行官員：降政策利率 達部分降息效果 04:102020/02/04 財經要聞 人行進行人民幣5千億元逆回購操作 10:232020/02/04 財經 陸人行救市 兩天狂砸1.7兆人民幣 15:162020/02/04 財經 《金融》渣打銀行助台灣首檔伊斯蘭債掛牌發行 10:172020/02/07 財經 財經熱門新聞 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 - 財經 陸封城台積電營收只影響3％？ 這數據揭災難在後頭 - 財經 陸廠月底復工也難？供應鏈驚曝最慘時間 - 財經 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 馬凱：陸經濟否極泰來 2020年是好年 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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