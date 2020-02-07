大陸財政部副部長余蔚平7日表示，當前，中國疫情防控正處於攻堅克難的關鍵階段；截至2月6日下午5點，各級財政共安排疫情防控資金人民幣（下同）667.4億元，實際支出284.8億元。

他在國新辦舉行的疫情聯防聯控機制發布會上稱，中央財政共安排170.9億元，主要包括：疫情防控專項補助57億元，含對重點疫區湖北省補助的18億元；基本公共衛生服務和基層疫情防控資金99.5億元；對科研、物資儲備等經費也足額作了安排。

余蔚平表示，目前看，各地疫情防控經費是有保障，中央財政正根據疫情發展態勢和防控需要，繼續做好經費的保障工作，並管好用好資金。

他並稱，一攬子政策將有助進一步降低相關企業生產運營和融資成本，加大防疫物資和醫藥產品供給保障力度，幫扶相關企業渡過困難期，有效調動社會各方資源，為堅決打贏疫情防控阻擊戰提供更好支撐。

中國財政部稍早發布四個支持疫情防控稅收政策，其中涉及支持相關企業發展，受疫情影響較大的困難行業企業2020年度發生的虧損，最長結轉年限由五年延長至八年。對納稅人提供公共交通運輸服務、生活服務，以及為居民提供必需生活物資快遞收派服務取得的收入，免徵增值稅。

(工商 )