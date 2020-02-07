武漢肺炎蔓延，全台陷入口罩之亂，雖然購買口罩採實名制上路後，還是無法有效緩解全民搶口罩的亂象，而高雄海關也查獲國內首宗貨輪夾藏管制口罩案例，經清點口罩數量為3474片，成為單次查獲夾帶走私口罩數量最多者。

高雄關表示，海關在2月3號，發現一艘菲律賓籍的貨輪，一只40尺的貨櫃，原申報的貨名為H型鐵及玻璃纖維桶，當海關人員打開櫃檢查時，櫃口以一個大型塑膠養殖桶擋住，經稽查員用大型機具移開後，在最底層發現夾藏大量走私口罩。

海關人員開櫃檢查時，櫃口以一個大型塑膠桶擋住，經稽查員用大型器具移開後，在最底層發現夾藏的走私口罩。（圖／高雄關提供）

財政部關務署表示，海關已經將口罩列為出口管制查緝重點，自2020年1月24日至年2月5日止，已分別自旅客攜帶出境及以郵包、快遞、貨櫃等方式運送出口等處，查獲違規出口管制口罩計582件，查扣口罩數量13萬8302片。

關務署呼籲，民眾務必配合政府相關防疫規定，管制期間出境旅客每人攜帶口罩最多為5盒(250片)為限，且不得以郵寄、快遞或是貨運方式出口，以免受罰。

高雄海關查獲國內首宗貨輪夾藏管制口罩3474片，成為單次查獲口罩片數最多者。（圖／高雄關提供）

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(中時電子報)