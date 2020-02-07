口罩實名制上路後，為協助民眾掌握口罩數量及分佈，口罩供需資訊平台已正式運作。但部分民眾反映部分藥局發號碼牌，讓數量不易掌握；還有查到的是「明日口罩」數量。唐鳳說「均收到，社群和同仁正在討論如何改進，感謝回應」！

唐鳳日前在臉書貼文，希望民眾分享口罩供需資訊平台資訊，幫助民眾更方便買到口罩，但有網友留言說，感謝唐政委，但系統最大的漏洞就是亂用的USER，下班前看了公司附近的藥局，竟然有一間剩2百多個好神奇啊，但過一段時間Reload，數量是會變化的，感覺不是系統有什麼問題，結果到了現場，原來是他們先發了號碼牌再讓人慢慢領；我們看系統上顯示有剩才跑去現場的人，總是有一種被耍的感覺，不知道這個部份有沒有機會改善。

也有網友說，下午查詢時顯示還有貨，但其實早上現場已說賣完，再打電話問才知道這是明天賣的量，今天不能賣；有聽到發號碼牌順便收健保卡，再拿號碼牌去領回，也就是說，當日名額在開賣後沒多久就沒有了，在藥局尚未回報資料期間，即便看線上有量，但到現場其實是沒有名額的情況。

唐鳳則回應網友，說「均收到，社群和同仁正在討論如何改進，感謝回應」！

(中時 )